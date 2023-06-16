Önce eski eşini öldürdü sonra intihar etti

Manisa'da bir kadın cinayeti yaşandı.

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Ergenekon Mahallesi İsmailcik Deresi Sokak'ta meydana geldi.



İddiaya göre kısa süre önce boşanan ve bir çocukları bulunan Şükran Dalmış ile İsmet Dalmış sokak üzerinde tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce İsmet dalmış, belinden çıkardığı tabanca ile eski eşine art arda ateş etti.



Şükran Dalmış, vücuduna isabet eden çok sayıda kurşun ile kanlar içerisinde yere yığıldı. İsmet Dalmış, olay yerinden birkaç metre uzaklaştıktan sonra bu kez tabancayı kendi başına dayayıp ateşledi.

