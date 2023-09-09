Önce etrafa ateş açtı sonra bekçiyi vurdu

İzmir'de etrafa ateş açan bir kişi, ihbar üzerine kendisine müdahale etmeye gelen bekçiyi vurdu. Polis kaçan zanlıyı arıyor.

Önce etrafa ateş açtı sonra bekçiyi vurdu

İzmir'de bir bekçi olaya müdahale için gittiği yerde tüfekle vuruldu.

Olay, saat 04.00 sıralarında Evka- 4 Mahallesi Satuk Buğra Han Caddesi’nde meydana geldi.

Z.Ç. (27) pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açınca mahalleli, polise verdi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Çarşı ve mahalle bekçileri şüpheliye silahı bırakması yönünde uyarı yaptı.

Ancak Z.Ç., bu kez bekçilere ateş edip, kaçtı. Bekçilerden A.K. (33) vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı.

A.K. çağırılan ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından Z.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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