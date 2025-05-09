Önce evini yakmaya çalıştı, sonra etraftakilere bıçakla saldırdı

Sururi Mehmet Efendi Mahallesi’ndeki 4 katlı binanın giriş katında alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle evini yakmaya çalıştı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kendisine müdahale etmeye çalışan çevredeki vatandaşlara elindeki bıçakla tehditler savuran saldırgan, olay yerine gelen polis ekiplerine direnerek teslim olmak istemedi.