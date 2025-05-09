Önce evini yakmaya çalıştı, sonra etraftakilere bıçakla saldırdı
İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi gece saatlerinde evini yakmaya çalıştı. Elinde bıçakla kendisine müdahele edenlere saldıran kadın, sakinleştirilerek gözaltına alındı.
Sururi Mehmet Efendi Mahallesi’ndeki 4 katlı binanın giriş katında alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle evini yakmaya çalıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kendisine müdahale etmeye çalışan çevredeki vatandaşlara elindeki bıçakla tehditler savuran saldırgan, olay yerine gelen polis ekiplerine direnerek teslim olmak istemedi.
Polisin uyarılarına rağmen sakinleşmeyen saldırgan, kısa süreli arbedenin ardından etkisiz hale getirilip kelepçelendi.
Gözaltına alınan kişi tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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