Önce genç kızı sonra kendini vurdu
Çorum'un Ortaköy ilçesinde 22 yaşındaki bir genç, 16 yaşındaki bir kızı silahla yaraladıktan kendini vurdu. Genç kız tedavi altına alınırken şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, B.Y. ile 16 yaşındaki M.S.K. adlı genç kız arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.
Tartışma sırasında B.Y., M.S.K.'yi silahla vurarak yaraladı. Olay yerinden kaçan B.Y., ilçedeki İncesu kanyonu civarında silahla vurulmuş halde bulundu.
Yaralılar, Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan B.Y. hayatını kaybetti. M.S.K.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
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