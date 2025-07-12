Önce haraç istediler sonra kundakladılar

Tevfikbey Mahallesi'nde 16 Haziran'da meydana gelen olayda bir iş yeri kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.

Şüpheliler kurşunlama olayının ardından geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı.

Olayla ilgili başlatılan çalışmada ifadesi alınan iş yeri sahibi , bir gün önce kendisini yurt dışı numaradan arandığını "Sokağa destek" denilerek kendisinden haraç istendiğini anlattı.

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada polis olaya karışan şüphelileri güvenlik kameralarını izleyerek tespit etti. Saldırıyı yapan 3 şüpheli yakalandı.