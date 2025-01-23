Önce intihara kalkıştı sonra kazara annesini yaraladı

Mardin’in Derik ilçesinde silahla intihara kalkışan H.P., kendisini engellemeye çalışan annesi N.P.’yi kolundan yaraladı. Daha sonra H.P. silahla göğsüne ateş ederek kendini vurdu.

Önce intihara kalkıştı sonra kazara annesini yaraladı

Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi’nde 33 yaşındaki H.P. henüz belirlemeyen bir nedenle silahla etmeye kalkıştı.

H.P.’nin intihar edeceğini gören anne N.P., müdahale etmek istedi. Silah ateş alınca N.P. kazara kolundan vuruldu.

Bunun üzerine H.P. silahla göğsüne doğru ateş etti.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yapılan ilk müdahalenin ardından anne-oğul Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. N.P. burada tedaviye alınırken, hayati tehlikesi bulunan oğlu H.P., Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

H.P.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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