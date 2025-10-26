Önce kaçtı sonra teslim oldu

Serik Orta Mahalle’de, Belediye binası yanında bulunan bir iş yerinde Cafer G. ile Ali Kilik arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Cafer G., yanında getirdiği tabanca ile Kilik’e ateş etti. Ağır yaralanan Ali Kilik, Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TESLİM OLDU

Olay sonrası kaçan zanlı Cafer G. için polis ekipleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Cinayetten bir gün sonra Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelen Cafer G., teslim oldu. Z

anlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.