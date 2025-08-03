Önce kamyonet çarptı, sonra otomobil ezdi
Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada kamyonetin çarpmasının ardından bir otomobilin ezdiği yaya hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Tavlusun Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı'nda A.Ç. idaresindeki kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan ve yolda hareketsiz şekilde yatan kadını, aynı istikamette ilerleyen M.Y. yönetimindeki otomobil ezdi.
Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kimlik bilgilerine ulaşılamayan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
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