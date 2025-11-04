Önce kendini kitledi sonra evi ateşe verdi

İlçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Baki Caddesi'nde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olan bir şüpheli kendini kilitlediği evini ateşe verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evin içindeki şahıs, ekiplerin müdahalesi ile balkondan itfaiye aracıyla çıkarılırken, çıkan yangın da kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yanan evden çıkarılan şüpheli ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.