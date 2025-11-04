Önce kendini kitledi sonra evi ateşe verdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kendini eve kitledikten sonra ateşe veren şüpheli kurtarıldı.

İlçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Baki Caddesi'nde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olan bir şüpheli kendini kilitlediği evini ateşe verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evin içindeki şahıs, ekiplerin müdahalesi ile balkondan itfaiye aracıyla çıkarılırken, çıkan da kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yanan evden çıkarılan şüpheli ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

