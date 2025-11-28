Önce kız arkadaşıyla tartıştı, sonra polise yumruk atmaya kalktı
28.11.2025 21:37
IHA
Samsun'da polise mukavemette bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı.
Samsun’un İlkadım ilçesinde M.E. (20), başka biriyle görüştüğü iddiasıyla kız arkadaşı A.A. ile tartıştı.
Kavga sırasında olaya müdahale eden polis memurlarına yumruk savurduğu iddia edilen M.E., gözaltına alınarak Gazi Polis Merkezi’ne götürüldü.
Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E., nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.