Önce kızı, sonra ev sahibi: Sokağa atılan kadına belediye sahip çıktı

Avcılar'da yürek burkan bir olay meydana geldi. Emekli maaşı ve el işi örgü yaparak geçimini sağlayan Gülse Ustaoğlu (69), epilepsi hastası kızının ısrarı üzerine Cihangir Mahallesi'ndeki eve taşındı. Ustaoğlu'nun kızı, annesinin adına farklı bankalardan kredi çekip taksitleri ödemedi. Emekli maaşı kesilen Gülse Ustaoğlu ile tartışma yaşayan kızı, çocuğunu da alarak evi terk etti. KİRAYI ÖDEYEMEDİ Olayın ardından evinin kirasını ödeyemeyen kadın, ev sahibi tarafından sokağa atıldı. Eşyalarıyla birlikte 17 gün boyunca sokakta kaldığı öğrenilen Ustaoğlu, Avcılar Belediyesi ve İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Avcılar'da otele yerleştirildi. Ustaoğlu'nun eşyaları ise kamyonete konularak emanete alındı.

"KİLİDİ KIRIP EŞYALARIMI BURAYA ATTI



Yaşadıklarını anlatan Gülse Ustaoğlu, "Ben el işi yaparak, emekli maaşımı alarak başka bir yerde yaşıyordum. Geçimimi sağlıyordum. Kızım bana telefon açıp 'Anne canım sıkılıyor, yanıma gel' dedi. Kızım da epilepsi hastası ve 10 yaşında çocuğu var. Bir gün çocuğunu da aldı, bana 'Ne yaparsan yap' deyip gitti." dedi.



Kirayı ödeyememesi üzerine ev sahibinin gelip, kilidi kırıp eşyalarını sokağa attığını dile getiren Ustaoğlu, 17 gündür sokakta kaldığını söyledi.



Ustaoğlu, "Bugün geldiler, 'Eşyalarınızı depoya alacağız. Seni de 10 günlüğüne otele yerleştireceğiz.' dediler. Bana bir oda verin, ben yaşarım dedim." diye konuştu.



"ADINA KREDİ ÇEKİP BORÇLANDIRMIŞ"



Olayın detaylarını anlatan Cihangir Mahallesi Muhtarı Ergün Çoban, "Teyzenin 17 bin lira geliri varmış. Kızı, adına kredi çekip borçlandırmış. Taksitler ödenmediği için maaşı bloke olmuş." dedi.



Kızının Sakarya'da hala kredi kartlarını kullandığından bahseden muhtar, "Tespit edip kartlarını iptal ettirdik. Yardım severlerle borcu kapatmak istedik. Şimdi belediye bir otele yerleştiriyor. Eşyaları koruma altına alınıyor." ifadelerini kullandı.