Önce komşusunu sonra annesi ve kardeşini vurdu

Aksaray Hassas Mahallesi'nde 19 yaşındaki Ömer T. (19) komşusu Kuddisi A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Gece saatlerinde meydana gelen olay büyüdü, tartışma kavgaya dönüştü. Ömer T. silahla Kuddisi A'ya ateş edip kaçtı.



Evine giden Ömer, annesi Medine (40) ve kardeşi Umut'u da aynı silahla başlarından vurduktan sonra kendine ateş etti.



Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



DURUMLARI AĞIR

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ömer, anne Medine ve kardeşi Umut'un durumlarının ağır olduğu öğrenildi.



Polis, saldırıda kolundan yaralanan Kuddisi A.'yı da tedavisinin ardından gözaltına aldı.



Görgü tanığı komşu Ahmet Acar, gazetecilere, balkonda oturduğu sırada silah sesleri duyduğunu söyledi.



Ömer'in "çok efendi biri" olduğunu ve bunu yaptığına hala inanamadığını ifade eden Acar, hemen polis ve sağlık görevlilerine haber verdiklerini belirtti.

