Önce kundaklayıp sonra kurşunladılar: Azmettiren tanıdık çıktı

Olay yerinde yapılan incelemede şüphelilerin yine motosiklet kullandıkları belirlenirken olay yerinde dokuz mm çapında dört boş kovan bulundu.

Bu olayın ardından 18 Nisan'da saat 01.15 sıralarında aynı iş yeri şüpheliler tarafından kurşunlandı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, motosikletle olay yerine gelen şüphelilerin beş litrelik pet şişeye koydukları benzinle molotof kokteyli yaparak iş yerini yakmaya çalıştıklarını belirledi.

Edinilen bilgiye göre; Kübra Y.'ye ait iş yerine gelen şüpheliler yanıcı madde atarak kundakladı.

Saldırılarla ilgili olarak gözaltına alınan beş kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

AZMETTİRİCİ RAKİP FİRMA

İki saldırıcının azmettiricisinin rakip firma olduğunu öne süren iş yeri sahibi Kübra Y., polise şikayette bulundu.

Şikayet dilekçesinde adı geçen iki kişi gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BEŞ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gasp Bürü Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları görüntülerini inceleyerek olaylara karıştığı tespit edilen beş şüphelinin kimliğini belirledi.

Yapılan çalışmaların ardından şüpheliler D.K., C.T.Ç., F.Ş., C.G. ve A.K. gözaltına alındı.

Bir diğer şüpheli V.K.'nın ise cezaevinde olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİLERİN İLK SUÇLARI DEĞİL

Poliste sorguları süren şüphelilerin H.G. isimli bir kişiden 2 milyon lira haraç istediği, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ise M.K. isimli bir kişiden haraç almak için otomobilini kurşunladıkları öğrenildi.

KENDİLERİNİ AZMETTİRENDEN DE HARAÇ İSTEDİLER

Şüphelilerin telefonlarını inceleyen polis, Pendik'te yaşanan olayda kendilerini azmettiren rakip firma yetkililerinden de bir süre sonra haraç istediklerine dair mesajlar tespit etti.

Gerçekleştirdikleri saldırılar güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.