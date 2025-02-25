Önce kurşunladılar sonra 1 milyon lira haraç istediler

Gültepe Mahallesi'ndeki bir sağlık kabinine 18 Şubat'ta motosikletli iki kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.



Yaralananın olmadığı silahlı saldırıda sağlık kabinine çok sayıda mermi isabet etti.

1 MİLYON LİRA HARAÇ



Saldırının ardından bir kişi, sağlık kabininin işletmecisi Y.Y'yi telefonla arayıp 1 milyon lira haraç istedi. Ayrıca şüpheli, paranın verilmemesi halinde yeniden saldırıda bulunacakları tehdidinde bulundu.



İşletmecinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALAR TEK TEK İNCELENDİ



Ekipler, olay yerinin çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak saldırıyı gerçekleştiren iki kişinin kimliğini tespit etti.



Olayda motosikleti kullandığı öne sürülen Yusuf S. (20) ve silahla ateş ettiği iddia edilen Cumali K. (21), aynı mahalledeki evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Ekipler, şüphelilerin yanındaki Aziz Atacan Ş'yi (22) de gözaltına aldı. Adresteki aramalarda olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait çok sayıda mermi ele geçirildi.



Öte yandan, saldırıya karışan iki şüpheliyi azmettirdiği ileri sürülen Abdulbaki A. (29) da Balcalı Mahallesi'nde kaldığı eve yapılan baskınla yakalandı.

3 TUTUKLAMA



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Yusuf S, Cumali K. ve Abdulbaki A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Aziz Atacan Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Şüphelilerin motosikletle olay yerine gelmesi ve tabancayla sağlık kabinine ateş açtıktan sonra kaçmaları bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.