Önce patlama sesleri geldi, sonra caddeyi duman bastı

Avcılar'da yeraltı kablolarında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle cadde yoğun duman altında kaldı.

Önce patlama sesleri geldi, sonra caddeyi duman bastı

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Avcılar'da yeraltı kabloları yandı.

Firuzköy Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nde saat 10.30 sıralarında sesleri duyuldu. Ardından siyah duman yükseldi.

Çevrede korkuya neden olan ve dakikalarca etkisini sürdüren dumanı gören çevre sakinleri ihbarda bulundu.

Önce patlama sesleri geldi, sonra caddeyi duman bastı - 1 Patlamaların yaşandığı caddeyi duman bastı

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri güvenlik şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine gelen elektrik şirketi yetkilileri konuyla ilgili çalışma başlattı.

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