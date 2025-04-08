Önce patlama sesleri geldi, sonra caddeyi duman bastı
Avcılar'da yeraltı kablolarında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle cadde yoğun duman altında kaldı.
İstanbul Avcılar'da yeraltı kabloları yandı.
Firuzköy Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nde saat 10.30 sıralarında patlama sesleri duyuldu. Ardından siyah duman yükseldi.
Çevrede korkuya neden olan ve dakikalarca etkisini sürdüren dumanı gören çevre sakinleri ihbarda bulundu.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri güvenlik şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.
Olay yerine gelen elektrik şirketi yetkilileri konuyla ilgili çalışma başlattı.
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