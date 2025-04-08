Önce patlama sesleri geldi, sonra caddeyi duman bastı

İstanbul Avcılar'da yeraltı kabloları yandı.

Firuzköy Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nde saat 10.30 sıralarında patlama sesleri duyuldu. Ardından siyah duman yükseldi.

Çevrede korkuya neden olan ve dakikalarca etkisini sürdüren dumanı gören çevre sakinleri ihbarda bulundu.