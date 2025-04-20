Önce pompalı tüfekle saldırı sonra kurşun yağmuru

Akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi 1. Uzay Sokak'ta kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi, iş yerine uzun namlulu silahlarla ateş etti.

Yaralı ya da can kaybının yaşanmadığı saldırıda iş yerine 13 kurşun isabet ettiği belirlendi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, adrese motosikletle gelen şüphelilerin, iş yerine ateş ettikten sonra kaçtığı tespit edildi.



Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

DAHA ÖNCE DE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ EDİLMİŞ



Saldırının gerçekleştiği iş yeri ile aynı binada bulunan emlak ofisine de 17 Nisan Perşembe günü pompalı tüfekle ateş edildiği öğrenildi.

