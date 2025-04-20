Önce pompalı tüfekle saldırı sonra kurşun yağmuru
İstanbul Küçükçekmece'de bir iş yeri kurşun yağmuruna tutuldu. Dükkana 13 kurşunun isabet ettiği saldırıyla ilgili polis inceleme başlatırken 3 gün önce de aynı binadaki emlak ofisine pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirildiği öğrenildi.
Akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi 1. Uzay Sokak'ta kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi, iş yerine uzun namlulu silahlarla ateş etti.
Yaralı ya da can kaybının yaşanmadığı saldırıda iş yerine 13 kurşun isabet ettiği belirlendi.
Polis ekiplerince yapılan incelemede, adrese motosikletle gelen şüphelilerin, iş yerine ateş ettikten sonra kaçtığı tespit edildi.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
DAHA ÖNCE DE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ EDİLMİŞ
Saldırının gerçekleştiği iş yeri ile aynı binada bulunan emlak ofisine de 17 Nisan Perşembe günü pompalı tüfekle ateş edildiği öğrenildi.
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