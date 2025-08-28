Önce Rus yüzücü sonra Belaruslu başkan kayboldu
İstanbul Boğazı'nda pazar günü düzenlenen yüzme yarışı sırasında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'u arama çalışmaları devam ederken bir kayıp vakası daha ortaya çıktı. Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Daire Başkanı Anatol Kotau da İstanbul'da kayboldu.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesince bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Svechnikov'u arama çalışmaları 4'üncü gününde de sürüyor.
Rus yüzücüyü arama çalışmaları devam ederken İstanbul'da dikkat çeken bir kayıp vakası daha yaşandı.
Ekol TV'nin haberine göre, Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Daire Başkanı Anatol Kotau, İstanbul'da kayboldu.
21 Ağustos Perşembe günü Varşova’dan İstanbul’a gelmek üzere uçağa binen ve indikten sonra saat 22.18'de eşine son mesajını gönderen Kotau'ya ulaşılamıyor.
⚡Urgent: Anatol Kotau, BSSF International Coordinator, is missing in Turkey.— Belarusian Sport Solidarity Foundation (@bssfbel) August 27, 2025
We call on the international sports community and human rights organizations to urgently engage Turkish authorities and ensure an immediate investigation.#FreeBelarus #WhereIsKotau pic.twitter.com/rQoyKY4iOF
POLİS EKİPLERİ ARAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Eşi, Kotau’dan haber alamaması üzerine polise kayıp ihbarında bulundu. Belarus makamları Türkiye ile iletişime geçti.
İstanbul polisi, bir haftadır haber alınamayan Kotau için geniş çaplı bir çalışma başlattı.
