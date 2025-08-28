Önce Rus yüzücü sonra Belaruslu başkan kayboldu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesince bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Svechnikov'u arama çalışmaları 4'üncü gününde de sürüyor.

Rus yüzücüyü arama çalışmaları devam ederken İstanbul'da dikkat çeken bir kayıp vakası daha yaşandı.



Ekol TV'nin haberine göre, Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Daire Başkanı Anatol Kotau, İstanbul'da kayboldu.



21 Ağustos Perşembe günü Varşova’dan İstanbul’a gelmek üzere uçağa binen ve indikten sonra saat 22.18'de eşine son mesajını gönderen Kotau'ya ulaşılamıyor.