Önce sahibini dövdüler, sonra büfedeki paraları alıp kaçtılar

Foça ilçesindeki bir büfeye giren iki kişi, sahibini dövüp kasadaki paraları alarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede şüphelilerden S.A.'yı bulup, durdurdu.

S.A., belinden çıkardığı tabancayı polislere doğrulttu. Ekipler, şüpheliye müdahale edip, etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

TABANCA ÇALINTI ÇIKTI

Yapılan incelemede, ele geçirilen tabancanın çalıntı olduğu tespit edildi. Polis, bir süre sonra A.Ş.'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.A. tutuklandı, A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.