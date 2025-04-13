Önce sevgilisini bıçakladı, ardından annesini öldürdü
İstanbul Esenyurt'ta tartıştığı kız arkadaşı Melisa N.G.'yi bıçakla yaralayan Hasan E., anne Sevda G.'yi de öldürdü. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Süleymaniye Mahallesi 740. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında Hasan E., kız arkadaşı olduğu öne sürülen Melisa N.G.'yi görmek için geldi.
İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Evran, önce kız arkadaşını bıçakla yaraladı ardından da kız arkadaşının annesinin kafasına sert bir cisimle vurdu.
Saldırgan, olay yerinden kaçarken sesleri duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, annenin hayatını kaybettiği belirlerken şüphelinin ağır yaralanan kız arkadaşı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
TUTUKLANDI
Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HAYATINI KAYBEDEN ANNE, TUZLA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Olayda hayatını kaybeden Sevda G.'nin cenazesi, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.
Cenaze, Tuzla'daki Evliya Çelebi Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Aydıntepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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