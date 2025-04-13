Önce sevgilisini bıçakladı, ardından annesini öldürdü

Süleymaniye Mahallesi 740. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında Hasan E., kız arkadaşı olduğu öne sürülen Melisa N.G.'yi görmek için geldi.



İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Evran, önce kız arkadaşını bıçakla yaraladı ardından da kız arkadaşının annesinin kafasına sert bir cisimle vurdu.



Saldırgan, olay yerinden kaçarken sesleri duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, annenin hayatını kaybettiği belirlerken şüphelinin ağır yaralanan kız arkadaşı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.