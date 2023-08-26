Önce şikayetçi oldu, sonra uzun namlulu silahla öldürdü

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri geldi. Yapılan incelemede Bünyamin Karatay’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere adli tıp merkezine götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ümit D.’yi silahıyla birlikte yakaladı.