Önce şikayetçi oldu, sonra uzun namlulu silahla öldürdü

Olay akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi.
Ümit D., aralarında yaşanan sorun sebebiyle Yenişehir Polis Merkezi Amirliği’ne giderek Bünyamin Karatay’ın kendisini tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.
Şikayetçi olmasının ardından Ümit D., Bünyamin Karatay’ın evine gitti. İkili arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Ümit D., Bünyamin Karatay’ı uzun namlulu silahla vurduktan olay yerinden kaçtı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri geldi. Yapılan incelemede Bünyamin Karatay’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere adli tıp merkezine götürüldü.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ümit D.’yi silahıyla birlikte yakaladı.
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