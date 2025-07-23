Önce silahla ateş etti, ardından üzerinden geçerek ezdi

Kısıklı Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda tartışma cinayetle bitti. Ali Bayraktar aracıyla akaryakıt istasyonuna geldi. Araçta bulunan ve eski birlikte yaşadığı kadının kardeşi olduğu öğrenilen Mustafa Gölbaşı ile Bayraktar arasında tartışma çıktı.

YARALANDI ARAÇLA EZDİ



Tartışma sırasında Gölbaşı yanında bulunan silahıyla ateş etti.



Ardından araçtan inen Gölbaşı, istasyondaki çalışanların yanına giderek durumu söyledi. Bu sırada Gölbaşı istasyon görevlileriyle aracın yanına giderken Bayraktar aracı Gölbaşı'nın üzerine sürdü ve ezdi.



Araç yakıt pompalarına vurarak durdu. Bu sırada istasyon görevlisi de aracın altında kalarak yaralandı.



SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI



Bayraktar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olayın ardından yaya olarak kaçan şüpheli Mustafa Gölbaşı, aynı gün silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gölbaşı sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.