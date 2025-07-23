Önce silahla ateş etti, ardından üzerinden geçerek ezdi

İstanbul Üsküdar'da Ali Bayraktar, aralarında husumet olan eski birlikte yaşadığı kadının kardeşi tarafından öldürüldü. Zanlı, Bayraktar'ın üzerinden geçerek kaçtı.

Önce silahla ateş etti, ardından üzerinden geçerek ezdi

Kısıklı Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda tartışma cinayetle bitti.

Ali Bayraktar aracıyla akaryakıt istasyonuna geldi. Araçta bulunan ve eski birlikte yaşadığı kadının kardeşi olduğu öğrenilen Mustafa Gölbaşı ile Bayraktar arasında tartışma çıktı.

Önce silahla ateş etti, ardından üzerinden geçerek ezdi - 1

YARALANDI ARAÇLA EZDİ

Tartışma sırasında Gölbaşı yanında bulunan silahıyla ateş etti.

Ardından araçtan inen Gölbaşı, istasyondaki çalışanların yanına giderek durumu söyledi. Bu sırada Gölbaşı istasyon görevlileriyle aracın yanına giderken Bayraktar aracı Gölbaşı'nın üzerine sürdü ve ezdi.

Araç yakıt pompalarına vurarak durdu. Bu sırada istasyon görevlisi de aracın altında kalarak yaralandı.

SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI

Bayraktar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından yaya olarak kaçan şüpheli Mustafa Gölbaşı, aynı gün silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gölbaşı sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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