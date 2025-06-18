Önce takla attı ardından elektrik direğine çarptı: Bir ölü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrik direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
D-400 kara yolu Evrenseki Kavşağı'nda Mahmut Mustafa Sümer’in kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, yoldan çıkıp takla atarak elektrik direğine çarptı.
Sümer, aracın camından tarlaya fırladı.
Kazanın ardından araçta yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve trafik ekibi sevk edildi. Araçtaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Mahmut Mustafa Sümer'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Savcı incelemesinin ardından Sümer'in cenazesi morga götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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