Önce TIR'a sonra otobüse çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.



Kestel ilçesinde Resul Ç. (29) yönetimindeki TIR, Bursa-İzmir kara yolu Barakfakih mevkisinde, arıza yaptığı için emniyet şeridinde bekleyen Neşir A'nın kullandığı TIR'a arkadan çarptı.

Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği TIR, daha sonra da sol şeritte ilerleyen S.S'nin kullandığı yolcu otobüsüne çarparak durabildi.



Kazada, çarpmanın etkisiyle hareket eden aracının altında kalan Neşir A. ile yaralanarak Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen sürücü Resul Ç. hayatını kaybetti.



Otobüste yaralanan 4 yolcu ise Kestel ve Bursa'daki hastanelere kaldırıldı.



Kaza nedeniyle Bursa-İzmir kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.

