Önce Tunceli ardından Tokat: Keneden bir günde iki ölüm

Edinilen bilgiye göre, Tunceli'nin Pertek ilçesinin bir köyünde yaşayan yedi çocuk babası 69 yaşındaki H.K., iki gün önce rahatsızlanınca önce hastaneye kaldırıldı.

Çorum, Sivas ve Kayseri'de yaşanan ölümlere, Tunceli ve Tokat'tan iki can kaybı eklendi.

Sırasıyla Tunceli Devlet Hastanesi ve son olarak Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen H.K., KKKA şüphesi ile tedavi altına alındı.

Tedavisi devam eden ve tam tanı için tahlilleri beklenen H.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yakınları tarafından hastane morgundan alınan cenaze, Pertek'e götürülerek defnedildi.

TOKAT'TA DA BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bugün ikinci ölüm haberi ise Tokat'tan geldi.

İddiaya göre, Almus ilçesine bağlı Üçgöl köyü yaylasında yaşayan beş çocuk annesi 38 yaşındaki Ayşe Ekinci'ye dokuz gün önce kene tutundu.

Bir süre sonra rahatsızlanan Ekinci, yakınları tarafından Almus Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Durumu ağırlaşan kadın, daha sonra Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ekinci, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ayşe Ekinci'nin cenazesinin Üçgöl köyünde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.