Önce vurup sonra yaktılar

Trabzon'un Yomra ilçesinde yanmış haldeki bir otomobilin içerisinde, silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı 05.05.2020 - 16:52 | Son Güncelleme : 05.05.2020 - 16:54

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Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Gülyurdu Mahallesi'nde, gece saatlerinde kırsalda bir aracın yandığını fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, otomobildeki yangını söndürdü.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler, araçta silahla vurulmuş Soner Taşkın'ın (35) cansız bedeniyle karşılaştı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Taşkın'ın cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma yürüten jandarma ekipleri, Taşkın'ın silahla vurulmasına ilişkin N.A. ve Ö.T'yi gözaltına aldı.

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