Önce yağmur sonra sıcak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre dün Trakya bölgesinde etkisini gösteren sağanak yağış bugün önce İstanbul ardından da Karadeniz kıyısındaki diğer illerde kendini gösterecek.



Hava sıcaklığının ise bugün güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Cuma gününden itibaren de hava sıcaklıkları yurt genelinde tekrar yükselecek.

