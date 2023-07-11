Önce yayaya ardından elektrik direğine çarpan otomobil alev topuna döndü: 3 ölü

Niğde'nin Bor ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan otomobil, daha sonra elektrik direğine çarparak alev aldı. Kazada, yaya ile araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Önce yayaya ardından elektrik direğine çarpan otomobil alev topuna döndü: 3 ölü

'de plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, Cığızoğlu Osman Efendi Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Edanur Çeliktaş'a (23) çarptı.

Daha sonra kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak alev aldı.

Önce yayaya ardından elektrik direğine çarpan otomobil alev topuna döndü: 3 ölü - 1

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alev alan otomobildeki yangını söndürdü.

Kazada, Çeliktaş ile yanan araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Önce yayaya ardından elektrik direğine çarpan otomobil alev topuna döndü: 3 ölü - 2

Cenazeler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilde yanarak hayatını kaybeden iki kişinin kimliği, otopside yapılacak DNA testiyle tespit edilecek.

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