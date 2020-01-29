Önce yolu kesildi sonra darp edildi (Acenta şoförü taksici kavgası)

Esenyurt'ta taksiciler ve turizm acentalarının şoförleri arasında kavga çıktı. Tarafların tekme tokat birbirine girdiği kavgada polis ekipleri defalarca havaya uyarı ateşi açtı. Kavgaya karışan 11 kişi gözaltına alındı.



Geçtiğimiz günlerde bazı taksiciler turizm acentasına ait bir aracın önüne keserek evrak kontrolü yapmıştı. Bugün de bir turizm acentası şoförü iddiaya göre, Esenyurt'ta taksiciler tarafından önü kesilerek darp edilmişti.

Turizm acentası şoförü darp raporu alarak Esenkent Gazi Turgut Aslan Polis Merkezi'ne geldi. Şoför, burada kendisini darp edenlerden şikayetçi olmak istedi. Arkadaşlarına destek olmak isteyen diğer turizm acentası şoförleri de polis merkezine geldi.



POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI



Bu sırada bir grup taksici de polis merkezinin önüne geldi. Taksiciler ve turizm acentalarının şoförleri arasında tartışma çıktı. Tartışma çok kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taraflar tekme tokat birbirine girdi. Polis ekipleri defalarca havaya uyarı ateşi açarak kalabalık grubu dağıtmaya çalıştı.

Olayda 11 kişi gözaltına alınarak polis merkezine alındı. Kavganın ardından yeni olayların yaşanmaması için Esenkent Polis Merkezi önüne toplumsal müdahale aracı(TOMA) ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sevk edildi. Çevik kuvvet polisi karakol önünde önlem aldı.