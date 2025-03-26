Önder Serkan Çebi kimdir? Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi Önder Serkan Çebi'nin hayatı

Önder Serkan Çebi'nin kim olduğu, Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili seçimi nedeniyle merak ediliyor. Peki, Önder Serkan Çebi kimdir? İşte Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi Önder Serkan Çebi'nin hayatı.



ÖNDER SERKAN ÇEBİ KİMDİR?



Önder Serkan Çebi, 1988 yılında Trabzon’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Beykent Koleji, liseyi Bahçeşehir Atatürk Lisesi’nde tamamladı.



Çebi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 2013 yılında İstanbul Barosu’na kayıt olarak avukatlık ruhsatı aldı.



Çocukluğundan bugüne kadar yaşadığı Beylikdüzü’nde bulunan aile ofisinde avukatlık mesleğini icra etmeye devam eden Çebi, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde yaşamaktadır.