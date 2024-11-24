On dokuz şehir 49 ilçede eğitime bir gün ara

Bolu, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Gümüşhane, Yozgat, Tokat, Sivas, Erzincan, Kahramanmaş, Aksaray, Kırşehir, Kastamonu, Malatya, Karaman, Düzce, Tunceli, Erzurum ve Bayburt il genelinde, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.



Ayrıca hamile, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de idari izinli sayılacak.



Ordu'nun 15, Konya'nın 13, Giresun'un 5, Bingöl'ün 4, Samsun'un 3 ilçesinde, Rize'nin İkizdere ve Adana'nın Tufanbeyli ilçelerinde de bugün okullar tatil edildi.



Kayseri

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte eğitim öğretime, özel eğitim kurumları ve kurslar dahil 1 gün ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı kaydedildi.



Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler ilimizde devam etmekte olan yoğun kar nedeniyle 25 Kasım'da okullarımız 1 gün süreyle il genelinde tatil edilmiştir. Vali amcaları olarak tüm öğrencilerimizin bu kar tatilini kitap okuyarak ve kar topu oynayarak geçirmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.



Niğde



Valilikten yapılan açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 günlüğüne ara verildiği bildirildi.



Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.



Nevşehir



Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise bölgede aralıklarla devam eden kar, olası buzlanma riski ve olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretimin 25 Kasım Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.



Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile, kronik hastalığı bulunanlarla çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Ordu



Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 ilçenin tamamında, bir ilçede ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.



Valilikten yapılan açıklamada, “Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey, ilçelerimizdeki okulların tamamında eğitime 25 Kasım Pazartesi günü 1 gün ara verildi” açıklaması yapıldı.



Fatsa ilçesinde ise Aslancami, Geyikceli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci mahallelerinde bulunan okullarda da eğitime 1 gün ara verildiği belirtilerek, “Tamamen ve kısmen eğitime ara verilen ilçelerimizde engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Bolu



Bolu’da dün öğle saatlerinden bu yana süren kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.



Bolu Valiliği, kentte okulların 1 gün süreyle tatil edildiği açıkladı. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bolu il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Bolu merkez ve tüm ilçelerimizde 25 Kasım Pazartesi (yarın) eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de 25 Kasım tarihinde 1 gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verdi.

Karaman



Karaman’da olumsuz hava şartları nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.



Karaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İlimizde gece saatleri itibarıyla etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25/11/2024 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel de 1 gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

Kastamonu



Kastamonu'da eğitime 1 gün süreyle ara verildi.



Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelindeki olumsuz hava şartları nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Malatya



Malatya'da olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 25 Kasım Pazartesi günü 1 gün süre ile ara verildi.



Malatya Valisi Seddar Yavuz yaptığı açıklamada okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı, sis ve fırtına nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklar değerlendirilerek yarın il genelinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Giresun



Giresun’da olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.



Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, Merkez ilçeye bağlı köy okullarında 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi. İl merkezindeki okullarda eğitime devam edileceği ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi. Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar ve Dereli ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim ve öğretime yarın ara verilecek.



Öte yandan Espiye ilçesine bağlı köy okullarında, Yağlıdere ilçesinin Üçtepe beldesi, Sınırköyü ve Yeşilpınar köylerinde, Bulancak ilçesinde Aydındere ve Kovanlık beldeleri ile Ahurlu, Bayındır, Elmalı ve Tandır köylerinde eğitim ve öğretime 25 Kasım Pazartesi günü ara verileceği, bu ilçelerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.



Doğankent ilçesinde ise eğitim ve öğretime devam edileceği, sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin idari izinli sayılacağı açıklandı.

Erzurum



Ülke genelini etkisi altına alan kar yağışı Erzurum’da da başladı. Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda, 25 Kasım 2024 Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi.



Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda, 25 Kasım 2024 Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, belirtilen ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır.” denildi.

Tunceli



Tunceli’de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.



Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pertek ve Çemişgezek ilçeleri hariç olmak üzere Tunceli merkez ve diğer ilçelerinde köy okulları ve taşımalı eğitim dahil eğitime 1 günlük kar tatili molası verilmiştir" dedi.



Adana

Adana'da ise Tufanbeyli ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Erzincan



Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.



Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü Senato kararıyla eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.