Onlarca hemşire Almanya'da iş vaadiyle dolandırıldı

Almanya'da iş ümidiyle bir firmaya başvuran onlarca hemşire dolandırıldı. Tezgahın ortaya çıkmasıyla da firma sahibi Almanya'da gözaltına alındı.

Bir firma hemşirelere Almanca eğitimi, evrakların tercümesi, uçak bileti, oturma izni ve iş garantisi vadettti.



Hemşirelerin dil eğitimi başladıktan bir süre sonra firma sahibinin Almanya'da sigorta dolandırıcılığından gözaltına alındığını, iş garantisi verilen firmaya ait bakımevinin de hizmetine son verildiği öğrenildi.

Onlarca hemşire mağdur olurken firma hala hemşirelerin başvurularını almaya devam ediyor.

36 AY VADE İLE KREDİ GEÇTİ

Mağdur hemşirelerden biri olan Metehan Uğur Aynal, ilk başta 4 bin 500 euro ödediklerini sonra da Almanya'daki masraf ve sınav ücreti adı altında bin 150 euro daha verdiklerini söyledi.



Senet de imzalatan firmanın parasını ödeyebilmek için Aynal ve babası 36 ay vade ile kredi bile çekti.

''SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM''

Metehan, derslere daha fazla odaklanabilmek için işinden de istifa ettiğini açıkladı ve yaşadıklarını şöyle dile getirdi:



''Hem işimizden hem de cebimizdeki paradan olduk. Bir de hayallerimizden olduk. Ücret iadesiyle ilgili görüşmeye gittiğimizde de sözleşmeyi feshettikten sonra ödemeleri yapacaklarını söylediler. Aradan bir ay geçti ben paramızı alamayacağımızı anlayınca Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Şu an Almanya ve Türkiye mağdurların bin kişiyi aştığını tahmin etmekteyiz.



Hakan Pehlivan da firmanın mağdur ettiği hemşirelerden biri.



Pehliven, ''Bir yakınıma döviz olarak borçlandım. Başka kurslara başvurmamız için paraya ihtiyacımız var. Bu da şu anda mümkün değil'' dedi.

FİRMA SAHİBİ GÖZALTINDA



Türkiye'de televizyon programlarına katılarak tanıtımını yapan, Almanya'da gözaltına alınan firma sahibi 54 ayrı suçla suçlanıyor.