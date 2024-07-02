Onlarca kaçak maden ocağı kapatıldı

Zonguldak'ta geçen ay 27 kaçak maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından imha edilerek kapatıldı. 25 ton kömüre ise el konuldu.

Onlarca kaçak maden ocağı kapatıldı

Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, valilik binasında haziran ayına ilişkin asayiş bilgilendirme toplantısı düzenledi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve Sahil Güvenlik Komutan Vekili Teğmen Recep Çalışkan da Vali Hacıbektaşoğlu'na eşlik etti.

Vali Hacıbektaşoğlu, "Haziran ayında 117 denetim yapılmıştır. 2023 Haziran ayına göre, bu denetimler yüzde 15 oranında artmıştır. Denetimler sonucu 27 ocak kapatılmıştır. 12 adli ve idari işlem yapılarak 25 ton kömüre el konulmuştur." dedi.

Kaçak ocaklar, TTK ekiplerince imha edilerek kapatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Bahçeli'den maça çıkmayın çağrısı

Bahçeli'den maça çıkmayın çağrısı

Suriye’de Türk bayrağına saldıran yakalandı, azmettiricilerin ismini verdi

Suriye’de Türk bayrağına saldıran yakalandı, azmettiricilerin ismini verdi

71 yıl hapis cezasıyla 5 yıldır aranıyordu, yakalandı

71 yıl hapis cezasıyla 5 yıldır aranıyordu, yakalandı

UEFA'nın Merih Demiral kararına Ankara'dan art arda tepkiler

UEFA'nın Merih Demiral kararına Ankara'dan art arda tepkiler

Türkiye e-Devlet'te 10. sırada

Türkiye e-Devlet'te 10. sırada

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...