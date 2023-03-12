Onlarca kişinin öldüğü sitenin altındaki havuzun görüntüsü ortaya çıktı: Kolon yok

Spor salonuna 5 yıldır gittiğini söyleyen M.K., ifadesinde, salonda yapılan düzenlemelere birkaç kez tanıklık ettiğini kaydederek, ifadesinde, şunları söyledi:



“Görüntüler incelendiğinde spor salonu içerisinde boyutlarını tam olarak bilmediğim, ancak olimpik standartlarda olduğunu düşündüğüm yüzme havuzu görülecektir. Bu kısımda hiçbir kolon yer almamaktadır. Aynı şekilde salonun orta kısmında yer alan salona giriş, üye kaydı ve restoran kısmının bulunduğu yerde de kolonun sadece giriş turnikelerinin bulunduğu yerde bir tane olduğunu hatırlıyorum. Restoran, blok olarak tam olarak emin olamıyorum ancak girişin orta kısmında yer alır. Ayrıca erkek soyunma odasının bulunduğu alan otoparka sınırdır. Burada da dolaplar yer almakla birlikte kolon olduğunu hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.



Kolonlarının kesildiği ileri sürülen alt kattaki spor salonuna ait olan havuzun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yaklaşık 2 metre derinliği olan havuzun bulunduğu geniş alanda kolonların olmadığı görüldü. Kentteki soruşturmalarda, yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin bugüne kadar aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 17 kişi 'olası kastla öldürmek' suçundan tutuklandı, 23'ü adli kontrolle 25 kişi serbest bırakıldı, 4 firari şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.