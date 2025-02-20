Onlarca kuş türüne ev sahipliği yapıyor: Dilkaya Sazlığı'nda yangın
Van'ın Edremit ilçesinde onlarca kuş türünün barındığı Dilkaya Sazlığı'nda yangın çıktı. Yangında sazlık alan zarar gördü.
Edremit ilçesi Köşk Mahallesi'ndeki Dilkaya Sazlığı’nda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sazlık alana bataklık nedeniyle ulaşamazken çevrede önlem aldı.
Yangında, onlarca kuş türünün barındığı sazlık büyük oranda zarar gördü.
Yangın, bir süre sonra kendiliğinden söndü.
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