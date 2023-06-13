Online sınavlarda kopya iddiası | Üniversitelerin yaptığı sınavların yanıtları 200 TL'ye satılıyor

NTV-Deniz Tüysüz

İnternet üzerinden yapılan sınavlar Covid-19 salgınından sonra yaygınlaştı. Bu sınavlardaki kopya iddiaları ise gündemdeki yerini koruyor.

Akıllı telefonlarda kullanılan sohbet uygulamalarındaki 300 bin üyesi bulunan sohbet gruplarında belli bir ücret karşılığında sınav sorularının cevapları paylaşılıyor.

Üniversite, bölüm ve derslerin sohbet gruplarına kolaylıkla katılım sağlandığı dikkat çekerken sınav sorularının cevapları için ise 200 TL ücret isteniyor.

AÖF İNCELEME BAŞLATTI



Açıköğretim dahil olmak üzere pek çok üniversitenin sınavında kopya çekildiği öne sürülüyor.

Anadolu Üniversitesi yönetimi kopya iddialarıyla ilgili inceleme başlattı.

ONLİNE KOPYA NASIL ENGELLENİR?



MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özcan, konuya ilişkin çözüm önerilerini değerlendirdi.



Özcan, online kopyanın engellenmesine ilişkin çift kamera çözümünde bulurken "Kopya çekemeyecek sorular sorabilirsiniz. Proje yaptırabilirsiniz." dedi.



Öte yandan Özcan, öğrencilerin yaşayarak öğrenmesini sağlayacak ortamları yarattıklarını dile getirdi.