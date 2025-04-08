Onsekiz ildeki "change" araç operasyonunda 50 gözaltı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince farklı marka ve modeldeki yanmış, yakalamalı/hacizli ve enkaz altından çıkarılan ağır hasarlı araçların, motor ve şasi numaraları ile orijinal özelliklerini değiştirerek, Romanya'dan getirilen gümrük kaçağı ve piyasa değeri 50 milyon lira olduğu değerlendirilen 15 tır, 6 dorse ve 2 otomobil ile "change" yapılıp satılması suretiyle, "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "kaçakçılık" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.



Samsun, İstanbul, Konya, İzmir, Eskişehir, Sakarya, Mersin, Manisa, Mardin, Şırnak, Amasya, Isparta, Burdur, Çorum, Erzurum, Antalya, Edirne ve Kırşehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat destekli operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheli, emniyet müdürlüğüne götürüldü.



Operasyonlarda, "change" olduğu değerlendirilen ve yurt dışından kaçak yollarla getirildiği tespit edilen 21 tır ve 2 otomobile el konuldu, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, ruhsatsız tüfek ve çok sayıda ruhsat, belge, plaka ve dijital materyal ele geçirildi.



Change işlemi yapılmak üzere hazırlanan 2 tır ve dorsesi de muhafaza altına alındı.