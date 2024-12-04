Önü bir yerde, arkası bir yerde: Aydınlatma direğine çarpan araç ikiye bölündü

Mescit Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerindeki Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü binası önünde meydana gelen kazada araç ikiye bölündü. Ö.Ç. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce beton refüje, daha sonra ise aydınlatma direğine çarptı.

Otomobil çarpmanın şiddetiyle ortadan ikiye bölündü. Kazada sürücü Ö.Ç. ve yanındaki Ö.D. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İkiye bölünen otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.