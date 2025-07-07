Önünü kesti, aracın camını yumrukladı: Trafikte dehşeti yaşadılar

İstanbul Arnavutköy'de iddiaya göre, içinde kadınların bulunduğu otomobil, trafikte seyir halindeyken başka bir sürücü tarafından takip edildi.

Sürücü bir süre sonra trafikte makas attığını iddia ettiği kadın sürücünün yolunu keserek aracı durdurdu.

CAMINA VURDU

Sürücüye bağıran adam, aracın camına vurdu.