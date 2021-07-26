Onur Alp Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Ankara'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığın peşinden giden ve kaybolduktan sonra cenazesi bulunan Onur Alp Eker'in ölümüne ilişkin ön otopsi raporu tamamlandı.

KESİCİ ALET YA DA ATEŞLİ SİLAH İZİ YOK



Rapora göre, Onur Alp Eker'in vücudunda delici, kesici alet ya da ateşli silahlı izine rastlanılmadı.

Yapılan tespitlerde, Eker'in öldüğü bölgenin yaklaşık 150 metre ilerisinde çardak ve arı kovanlarının bulunduğu belirlendi.

ÇOK SAYIDA ARI İĞNESİ İZİNE RASTLANDI



Tıp öğrencisi olan Eker'in ön otopsisinde vücudunda çok sayıda arı iğnesi izine rastlandı.



ARI SOKMASI YA DA BEYİN KANAMASI



Eker'in ölümünün arı sokmasından ya da beyin kanamasına bağlı olduğu öngörülüyor.



Gencin kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan nihai raporla netlik kazanacak.