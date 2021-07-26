Onur Alp Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Ankara'da kaçan kurbanlığı yakalamak isterken kaybolan ve daha sonra cansız bedeni bulunan Onur Alp Eker'in vücudunda çok sayıda arı iğnesi izine rastlandı. Eker'in ölümünün arı sokmasına ya da beyin kanamasına bağlı olduğu öngörülüyor.

NTV Haber 26.07.2021 - 15:07 | Son Güncelleme : 26.07.2021 - 15:10

Onur Alp Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

İlişkili Haber

Ankara'da ölü bulunan Onur Alp Eker'in otopsi işlemi tamamlandı

Ankara'da ölü bulunan Onur Alp Eker'in otopsi işlemi tamamlandı

Ankara'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığın peşinden giden ve kaybolduktan sonra cenazesi bulunan Onur Alp Eker'in ölümüne ilişkin ön otopsi raporu tamamlandı.

KESİCİ ALET YA DA ATEŞLİ SİLAH İZİ YOK

Rapora göre, Onur Alp Eker'in vücudunda delici, kesici alet ya da ateşli silahlı izine rastlanılmadı.

Yapılan tespitlerde, Eker'in öldüğü bölgenin yaklaşık 150 metre ilerisinde çardak ve arı kovanlarının bulunduğu belirlendi.

ÇOK SAYIDA ARI İĞNESİ İZİNE RASTLANDI

Tıp öğrencisi olan Eker'in ön otopsisinde vücudunda çok sayıda arı iğnesi izine rastlandı.

ARI SOKMASI YA DA BEYİN KANAMASI

Eker'in ölümünün arı sokmasından ya da beyin kanamasına bağlı olduğu öngörülüyor.

Gencin kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan nihai raporla netlik kazanacak.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...