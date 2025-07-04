Onur Şener cinayeti davasında 2 sanık hakkında yeni karar

Müzisyen Onur Şener (45), 2 Ekim 2022'de Çankaya ilçesinde sahneye çıktığı eğlence mekanında, istek parçayı çalmadığı gerekçesiyle çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü. Olaya karışan bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş, Ali Gündüz (36), savunma sanayi alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp (36) ile Gözde Gündüz ve Jale Erberk hakkında Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz'e 'Kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezası verdi. Bu ceza takdir indirimi uygulanarak her 2 sanık için de 25'er yıla düşürüldü. Tutuklu sanık Semih Soyalp ise "kasten öldürmeye yardım" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanıklar Jale Erberk ve Gözde Gündüz ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin İlker Karakaş'a "Kasten öldürme" suçundan verdiği 25 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu. Mahkeme, sanık Ali Gündüz'ü "kasten öldürmeye yardım" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanık Semih Soyalp hakkında ise takdiri indirim uygulanarak, "kasten öldürmeye yardım" suçundan verilen 9 yıl 4 ay 15 gün ceza 7 yıl 9 ay 22 güne indirildi.

Mahkeme, her iki sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.