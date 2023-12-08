Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar

Ankara'da müzisyen Onur Şener'in istek parça tartışmasında öldürülmesiyle ilgili davada 5 sanık için verilen kararın gerekçesi açıklandı.

İstinaf mahkemesinin kararında, sanıklar Ali Gündüz (36) ile Semih Soyalp'in (36) sanık İlker Karakaş'ın (35) Şener'in başına bardakla vurduğunu görmelerinden itibaren kavgaya dahil oldukları belirtildi.



Gündüz ve Semih'in sanığın ölümüne yol açan İlker Karakaş'ın eylemine zemin hazırlayıcı bir fonksiyon üstlendiklerine işaret edildi.

Sanık Semih Soyalp'e verilen beraat kararının bu yüzden kaldırılarak 10 yıl hapis cezası verildiği belirtildi. 12 yıl hapis cezası verilen Ali Gündüz hakkında ise yargılama sürecindeki davranışları ile beyanlarında pişmanlık ifade etmediği kaydedildi.

Gündüz'ün ayrıca olaylardan sorumlu tuttuğu Şener'in özel ve kişisel hayatıyla ilgili yargılama konusuyla ilgisiz, savunma sınırını aşan olumsuz yorum ve ithamları dikkate alınarak iyi hal indirimi uygulanmadığı belirtildi.

"HUKUKA OLAN GÜVENİ SARSTI"

Onur Şener'in ailesinin avukatı Meltem Banko bir açıklama yaptı. İstinaf mahkemesinin kararını temyiz edeceklerini söyleyen Banko, "Verilen bu karar ne yazık ki Onur Şener’in, acıları ilk günkü gibi taze olan ailesi ve sevenlerinin yüreklerine su serpememiş ve kamunun hukuka olan güvenini sarsmıştır." dedi.

"KARARI TEMYİZ EDECEĞİZ"

Banko, "Eylem ve fikir birliği içerisinde hareket eden 5 kişinin, Türk Ceza Kanunu kapsamında kasten öldürme suçu açısından müşterek fail olarak cezalandırılması gerekirken, eksik inceleme ile hüküm kurulmuştur. Maddi gerçekle örtüşmeyen ve hakkaniyete aykırı olan bu karara karşı hukuki mücadelemizi sonuna kadar temyiz aşamasında da sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.