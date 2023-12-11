Onur Şener cinayetinde istinaf mahkemesinin kararına bozma talebi

Ankara’da bir eğlence merkezinde müzisyen Onur Şener’in öldürülmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı.



Cumhuriyet Savcısı Servet Kaya, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’nin kararı ile ilgili Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulundu.



Savcı Kaya’nın temyiz başvurusunda, Onur Şener’in solist olarak çıktığı barda gecenin sonunda programın bittiğini anons edip, doğum günü kutlaması için gelen arkadaş grubu ile baş başa şarkı söylemeye başladığı aktarıldı.



Bu sırada sanıklardan İlker Karakaş’ın sahneye çıkarak şarkılara eşlik etmesi üzerine tartışma çıktığı, Karakaş ve arkadaşlarının dışarıya çıkarıldığı belirtildi.



Onur Şener’in, arkadaşlarını yolcu etmek için dışarıya çıktığı sırada tartışmanın devam ettiği ve çıkan kavgada Karakaş’ın elindeki bira bardağı ile Şener’in kafasına vurduğu, kavgaya sanıklar Ali Gündüz ve Semih Soyalp de dahil olarak tekme ve yumruklarla vurdukları ifade edildi. 3 sanığın daha sonra yere düşen Şener’e vurmaya devam ettikleri de belirtildi.



“KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN CEZALANDIRILSINLAR”



Savcı Kaya, sanıklar Semih Soyalp ve Ali Gündüz’ün Onur Şener'e karşı iştirak halinde kasten öldürme suçunu işlediklerinin sabit olduğunu belirterek, bu suçun düzenlendiği TCK’nın 81/1 maddesi gereği ayrı ayrı cezalandırılmaları yerine, kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan cezalandırılmalarının hukuka aykırı olduğunu belirtti.



Savcı Kaya ayrıca Onur Şener ve sanıklar arasında gerek barın içinde gerekse dışarıda yaşanan olaylarda ilk haksız eylemin kimden kaynaklandığının tespit edilemediğini, Yargıtay’ın yerleşik içtihatları gözetilerek, sanıklar lehine asgari oranda haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasının yasal koşulları oluştuğu halde sanık Karakaş hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasının da hukuka aykırı olduğunu belirtti.



Savcı, bu gerekçelerle kararın bozulmasını talep etti.

Onur Şener NE OLMUŞTU? Ankara’da geçen yıl 2 Ekim’de meydana gelen olayda, Onur Şener, sahne aldığı eğlence mekanında programını bitirip, arkadaşları ile doğum günü kutladığı sırada sahneye çıkan İlker Karakaş ile tartıştı.



Dışarıda devam eden kavgada Onur Şener, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü.



Olay ile ilgili bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş, Ali Gündüz, savunma sanayi alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp ve Gözde Gündüz ile Jale Erberk, Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı.



Tutuklu sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz’e kasten öldürme suçundan takdir indirimi uygulanarak 25’er yıl hapis cezası verildi.



Diğer tutuklu sanık Semih Soyalp ile tutuksuz sanıklar Jale Erberk ve Gözde Gündüz ise delil yetersizliğinden beraat etti.



İSTİNAF KARARI BOZDU



Dosya, istinaf mahkemesine taşındı.



Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, sanık İlker Karakaş’a kasten öldürme suçundan verilen 25 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu.



Mahkeme, sanık Ali Gündüz’e aynı suçtan verilen 25 yıl hapis cezasını kaldırıp, kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan 12 yıl hapis cezasına hükmetti.



Sanık Semih Soyalp’e verilen beraat kararı da kaldırılıp, aynı suçtan iyi hal indirimi uygulanarak 10 yıl hapis cezası verildi.



Diğer iki sanığın beraat kararı da hukuka uygun bulundu.