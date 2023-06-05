Onur Yaser Can davasında karar

İstanbul Şişli'de 2010 yılında Onur Yaser Can'ın gözaltında işkence gördüğü için intihar ettiği iddiasına ilişkin 4’ü polis 5 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

4 polis, "Kamu görevlisinin resmi belgeyi yok etmesi ve bozması" suçundan altışar yıl hapis hapis cezasına çarptırıldı.

Bilirkişi olan sanık Zafer K.'nin ise beraatine karar verildi.



OLAYIN GEÇMİŞİ

ODTÜ Mimarlık Fakültesi mezunu Onur Yaser Can'ın, 2 Haziran 2010 tarihinde, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde narkotik polisleri tarafından gözaltına alınmıştı.

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Can, 2 gün sonra tutanaklarda eksiklik olduğu gerekçesiyle yeniden karakola çağırmış, 23 Haziran'da karakola gitmiş ve aynı gün intihar etmişti.

Onur Yaser'in annesi Hatice Can, oğlunun cebinde gözaltındayken kötü muamele gördüğü ve çıplak aramaya maruz kaldığını anlatan bir not bulmuştu. Ardından polisler hakkında şikayetçi oldu.

Anne Hatice Can, oğlunun ölümüne dayanamayarak 4 yıl sonra 2014 yılında intihar etmişti. Baba Mevlüt Can ise 2019 yılında sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinde 2 polis hakkında ''evrakta sahtecilik'' suçundan dava açılmış, yargılama sonucunda 2 polise ikişer yıl altışar ay hapis cezası verilmişti.

Yargıtay'ın bu cezayı bozması üzerine 2 polis yeniden yargılanarak altışar yıl 5'er ay 15'er gün hapis cezasına çarptırılmıştı.



İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi, ayrıca 4 polis ve 1 bilirkişi hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.



İstanbul Valiliği soruşturma izni vermemiş, Onur Yaser'in kardeşi Ezgi Sevgi Can, istinafa başvurarak valiliğin kararını kaldırmıştı.

Temmuz 2021'de valiliğin ''soruşturma izni verilmemesi'' kararının kaldırılmasının ardından 4 polis ve 1 bilirkişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca dava açılmıştı.

4 polis ve 1 bilirkişi hakkında ''Resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme'', ''Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği'' suçlarından toplamda 6 yıl altışar aydan on yedişer yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.