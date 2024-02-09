Oppenheimer'ın yıldızı Cillian Murphy'nin yeni projesi belli oldu

81. Altın Küre Ödülleri'nde sinema dalında En İyi Film dahil beş ödülle başı çeken "Oppenheimer", Oscar'a da tam 13 dalda aday gösterildi.

Altın Küre'de ödül alan ve "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde Akademi Ödülü'ne aday gösterilen Cillian Murphy'nin projesi belli oldu.