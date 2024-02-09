Oppenheimer'ın yıldızı Cillian Murphy'nin yeni projesi belli oldu

81. Altın Küre Ödülleri'nde sinema dalında En İyi Film dahil beş ödülle başı çeken "Oppenheimer", Oscar'a da tam 13 dalda aday gösterildi.
Altın Küre'de ödül alan ve "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde Akademi Ödülü'ne aday gösterilen Cillian Murphy'nin projesi belli oldu.
STEVE FİLMİNDE BAŞROL OYNAYACAK
Murphy, dijital bir platformda yayınlanacak Steve adlı bir filmde başrol oynayacak. Filmin çekimleri ilkbaharda başlayacak.
Max Porter'ın "Shy" adlı romanından uyarlanan film, Steve adlı bir öğretmenin hayatındaki önemli bir 24 saati anlatacak.
Senaryoyu kitabın yazarı Max Porter kaleme alırken; Steve filminin yönetmen koltuğunda Tim Mielants oturacak.
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