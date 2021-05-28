Öpücük rüşvet sayıldı: Polise hapis cezası

Gaziantep’te polis memuru E.E.’nin fuhuştan işlem yaptığı S.B. ile yaşadığı ilişki 155 polis hattına gelen bir ihbarla ortaya çıktı.

İhbarın ardından haklarında ‘rüşvet alma ve verme ile görevi kötüye kullanma ve azmettirme’ suçlarından iddianame hazırlanan polis E.E., S.B. ve eşi M.B.’nin yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep 5 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanıklar katılmazken avukatları Tuğba Abacı, Halef Deveci ve Cahit Koca hazır bulundu. Mahkeme heyeti polis memuru E.E. ile S.B.’nin ‘rüşvet alma ve verme’ suçundan beraatına karar verirken ikiliye ‘görevi kötüye kullanma ve azmettirme’ suçundan 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Duruşma iddia makamının mütalaasını açıklamasıyla başladı. Savcı sanıklar E.E., S.B ve M.B.’nin ‘görevi kötüye kullanma ve azmettirme ile rüşvet alma ve verme’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti.



“NE RÜŞVET NE DE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA VAR”

Polis memur E.E.’nin avukatı Tuğba Abacı savunmasında, 155 polis ihbar hattına ihbarda bulunan dosya tanığı hakkında yalan beyandan suç duyurusunda bulunma taleplerinin yerine getirilmediğini söyledi.

Müvekkili ile S.B.’nin bu dosyadan dolayı eşlerinden boşandığını aktaran Abacı, “Polis nasıl bu kadınla menfaat anlaşması kurabilir. Müvekkilim 30 yıllık polistir. Sicili tertemizdir. Soruşturma bir iftirayla açılıyor. Ne rüşvet ne de görevi kötüye kullanma vardır. S.B. bu dosyadan dolayı çevresinden baskı görüyor. Bu baskıdan dolayı intiharın eşiğine gelmiştir. Müvekkilim 3 kız babasıdır. Bu iftiradan dolayı ailesi dağıldı. Burada bir kadının onuru ve iffeti dava konusu yapılmıştır. Ortada bir suç yok” dedi.



“SAVCI KAFASINDAN FANTEZİ KURMUŞ”

Avukat Halef Deveci ise esas hakkındaki savunmasında iddianameyi hazırlayan cumhuriyet savcısının kendi kafasından fantezi kurduğunu dile getirdi.

İddianamede yer alan menfaat kavramının Türk Ceza Kanunu’nda bahsedildiği şekilde olmadığını ifade eden Deveci, “Cinsel yönden tatmin doyuma ulaşmamıştır ama savcı ulaştığına kanaat getirmiştir. Bu kadın hayat kadını değildir. Yıllar önce hakkında bir kez işlem yapılmışsa bile bu ömür boyu süremez. Ortada menfaat ve yarar unsuru yoktur” ifadelerini kullandı.

Sanık S.B.’nin avukatı Cahit Koca'da dosyada cinsel birlikteliğin menfaat unsuru olarak görüldüğünü belirterek, “Bu hukuken çok zorlama bir durumdur. Müvekkilim polis memuruyla hiç cinsel ilişki yaşamamıştır. Cinsel birliktelik yaşadıklarına dair delil yok ama bu mütalaada olmuş gibi kabul ediliyor” şeklinde konuştu.



6 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI VERDİ

Mahkeme heyeti aranın ardından kararını açıkladı.

Polis memuru ve ilişki yaşadığı kadın, ‘rüşvet alma ve verme’ suçundan beraat ederken ‘görevi kötüye kullanma ve azmettirme’ suçundan 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Heyet hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar vererek verilen cezayı 5 yıl erteledi.



NE OLMUŞTU?

Gaziantep’te polis memuru E.E.’nin fuhuştan işlem yaptığı S.B. ile ilişki yaşadığı 155 polis ihbar hattına bildirildi.

﻿​İhbarın ardından başlayan soruşturma neticesinde Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı E.E., S.B. ve eşi hakkında iddianame hazırladı.

Hazırlanan iddianamede S.B.’nin polis E.E.’ye öpücük vermesi ile alması rüşvet olarak kayda geçti.

İddianamede, ikilinin cinsel tatmin yönündeki beraberliği ise, taraflar arasındaki zımni rüşvet anlaşmasının ve rüşvetin oluştuğunun kuvvetli delili olarak aktarılmıştı.