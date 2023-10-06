''Ördeklerimi ve tavuklarımı yediler'' deyip 2 köpeği tüfekle vurdu

Vatandaş tarafından çekilen görüntüleri inceleyen ekipler, O.R.'yi gözaltına alırken, köpekler ise çağrılan hayvan ambulansı ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veterinerlik Fakültesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.



Köpekleri yaralı halde bulan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; O.R.'nin 2 köpeği vurduktan sonra elindeki tüfeğiyle olay yerinden uzaklaştığı görüldü. NTV’yi sosyal medyadan takip edin