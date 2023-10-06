''Ördeklerimi ve tavuklarımı yediler'' deyip 2 köpeği tüfekle vurdu

Kayseri'de ördek ve tavuklarını yediklerini iddia ettiği 2 sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak yaralayan bir kişi gözaltına alındı.

''Ördeklerimi ve tavuklarımı yediler'' deyip 2 köpeği tüfekle vurdu

'nin İncesu ilçesi Süksün Zafer Mahallesi'nde oturan O.R., ördek ve tavuklarını yediği iddiasıyla 2 sokak tüfeğini av tüfeğiyle vurdu.

Mahalle sakinlerinden Umut Yılmaz, köpekleri yaralı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma sevk edildi.

''Ördeklerimi ve tavuklarımı yediler'' deyip 2 köpeği tüfekle vurdu - 1

Vatandaş tarafından çekilen görüntüleri inceleyen ekipler, O.R.'yi gözaltına alırken, köpekler ise çağrılan hayvan ambulansı ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veterinerlik Fakültesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

''Ördeklerimi ve tavuklarımı yediler'' deyip 2 köpeği tüfekle vurdu - 2

Köpekleri yaralı halde bulan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; O.R.'nin 2 köpeği vurduktan sonra elindeki tüfeğiyle olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

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