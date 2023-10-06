''Ördeklerimi ve tavuklarımı yediler'' deyip 2 köpeği tüfekle vurdu

Kayseri'nin İncesu ilçesi Süksün Zafer Mahallesi'nde oturan O.R., ördek ve tavuklarını yediği iddiasıyla 2 sokak tüfeğini av tüfeğiyle vurdu.
Mahalle sakinlerinden Umut Yılmaz, köpekleri yaralı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma sevk edildi.
Vatandaş tarafından çekilen görüntüleri inceleyen ekipler, O.R.'yi gözaltına alırken, köpekler ise çağrılan hayvan ambulansı ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veterinerlik Fakültesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.
Köpekleri yaralı halde bulan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; O.R.'nin 2 köpeği vurduktan sonra elindeki tüfeğiyle olay yerinden uzaklaştığı görüldü.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Kayseri
- Köpek