Ordu-Giresun Havalimanı ne zaman açılacak? Bakım çalışması başladı

Ordu-Giresun Havalimanı bakım ve onarım için 50 gün uçuşlara kapanacak. Çalışma bitiminde 5 uçak park sahası 9'a çıkmış, mevcut taksi yoluna alternatif ikinci bir taksi yolu inşa edilmiş olacak. Peki, Ordu-Giresun Havalimanı ne zaman açılacak?

Ordu-Giresun Havalimanı ne zaman açılacak? Bakım çalışması başladı

- , 15 Eylül'de saat 21.40'ta İstanbul Sabiha Gökçen'e yapılacak seferin ardından uçuşlara kapatılacak.

ÇALIŞMALAR NE ZAMAN BİTECEK?

Ordu-Giresun Havalimanı'nda, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle uçuşlar, 16 Eylül-5 Kasım'da yapılamayacak.

BAKIM-ONARIM ÇALIŞMASI HAKKINDA

Alınan bilgiye göre, resmi açılışı 2015'te yapılan, ve Avrupa'nın deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yılında "Apron Genişletilmesi ve PAT Sahaları Onarımı" ihalesi yapıldı.

Yer teslimi yapılan yüklenici firma, iş kapsamında yağmur suyu drenaj sistemleri, asfalt ve beton imalatları, özel aydınlatma, yönlendirme levhaları, şerit saha düzenlemeleri, pist ve mevcut taksi yolunun bir kısım bakım ve onarımları ile zemin işaretlemelerini gerçekleştirecek.

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