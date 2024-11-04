Ordu-Giresun Havalimanı ne zaman açılacak? Gözler o tarihte

Ordu - Giresun Havalimanı , 15 Eylül'de saat 21.40'ta İstanbul Sabiha Gökçen'e yapılacak seferin ardından uçuşlara kapatılmıştı. Apron genişletme çalışmalarının devam ettiği Ordu-Giresun Havalimanı ne zaman açılacak? ORDU-GİRESUN HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILACAK? Ordu-Giresun Havalimanı'nda, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle uçuşlar, 16 Eylül-5 Kasım'da yapılamayacak.

BAKIM-ONARIM ÇALIŞMASI HAKKINDA



Alınan bilgiye göre, resmi açılışı 2015'te yapılan, Türkiye ve Avrupa'nın deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yılında "Apron Genişletilmesi ve PAT Sahaları Onarımı" ihalesi yapıldı.



Yer teslimi yapılan yüklenici firma, iş kapsamında yağmur suyu drenaj sistemleri, asfalt ve beton imalatları, özel aydınlatma, yönlendirme levhaları, şerit saha düzenlemeleri, pist ve mevcut taksi yolunun bir kısım bakım ve onarımları ile zemin işaretlemelerini gerçekleştirecek.