Ordu-Giresun Havalimanı ne zaman açılacak? Gözler o tarihte
Ordu-Giresun Havalimanı'nın ne zaman açılacağı, Karadenizli vatandaşlar ve o bölgeye seyahat edecek kişilerin gündeminde yer alıyor. Ordu-Giresun Havalimanı bakım ve onarım için 50 gün boyunca uçuşlara kapatılmıştı. Çalışma bitiminde 5 uçak park sahası 9'a çıkmış, mevcut taksi yoluna alternatif ikinci bir taksi yolu inşa edilmiş olacak. Peki, Ordu-Giresun Havalimanı ne zaman açılacak?
Ordu-Giresun Havalimanı, 15 Eylül'de saat 21.40'ta İstanbul Sabiha Gökçen'e yapılacak seferin ardından uçuşlara kapatılmıştı. Apron genişletme çalışmalarının devam ettiği Ordu-Giresun Havalimanı ne zaman açılacak?
ORDU-GİRESUN HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILACAK?
Ordu-Giresun Havalimanı'nda, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle uçuşlar, 16 Eylül-5 Kasım'da yapılamayacak.
Ordu-Giresun Havalimanı'nın 12 Kasım'da yeniden uçuşlara başlaması bekleniyor.
BAKIM-ONARIM ÇALIŞMASI HAKKINDA
Alınan bilgiye göre, resmi açılışı 2015'te yapılan, Türkiye ve Avrupa'nın deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yılında "Apron Genişletilmesi ve PAT Sahaları Onarımı" ihalesi yapıldı.
Yer teslimi yapılan yüklenici firma, iş kapsamında yağmur suyu drenaj sistemleri, asfalt ve beton imalatları, özel aydınlatma, yönlendirme levhaları, şerit saha düzenlemeleri, pist ve mevcut taksi yolunun bir kısım bakım ve onarımları ile zemin işaretlemelerini gerçekleştirecek.
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