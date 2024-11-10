Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Kasım 2024

Ordu için hava durumu bugün nedir? Ordu için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Ordu için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Ordu yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Ordu için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Kasım 2024
Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Ordu için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Ordu İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ordu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ordu hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°. Yarın için Ordu hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 12 Kasım 2024 Salı Ordu hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 13 Kasım 2024 Çarşamba Ordu hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

15

/

8

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

16

/

10

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

17

/

9

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

18

/

11

Öne Çıkan Video

İspanya'da binlerce gönüllü, sel felaketinin izlerini süpürdü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...