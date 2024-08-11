Ordu Hava Durumu | Ordu İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Ağustos 2024

Ordu için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Ordu İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ordu için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 30°. Yarın için Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°. 13 Ağustos 2024 Salı Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°. 14 Ağustos 2024 Çarşamba Ordu hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. 15 Ağustos 2024 Perşembe Ordu hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 28°.